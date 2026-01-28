Gaziantep’te boşanma talebi nedeniyle kadın adliye önünde öldüresiye darp edildi

Olayın ayrıntıları

Gaziantep’te, boşanma talebinden ve şikayetinden vazgeçmeyen karısını adliye önünde darp eden bir şahıs, genç kadını ağır yaraladı. Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi.

3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y. ile şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanmak için başvuruda bulundu ve kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen koca, eşini şikâyetinden vazgeçirmek amacıyla zorla adliyeye götürdü.

Adliye yakınlarında eşini bırakmayan ve şikâyetini geri çekmesini isteyen saldırgan, karısını öldüresiye darp etti. Yüzü ve başı kanlar içinde kalan kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Baba Tepkisi ve Sağlık Durumu

Yaşananlara tepki gösteren anne-baba tarafından yapılan açıklamada, mağdurun babası Mehmet Karaçalı şunları söyledi: "Kızım, 9 seneden bu yana kocasından şiddet görüyor ve 3 kez karakolda darp raporu aldı. En son dün, şehrin göbeğinde ’ifadeni geri çekeceksin’ diyerek götürmüş ve kızım da ifadesini çekmek istemediğini belirtmiş. Sonra kucağında çocukla arabadan inip kaçarken vuruyor, yere yatırıyor. O esnada vatandaşlar yaklaşamıyor. Yerde bulduğu taşla kafasına vurarak kızımı yaralıyor ve komalık hale getiriyor. Kızım yine o sırada vatandaşlara sığınıyor ve hastaneye getiriliyor. Bizi aradıklarında biz de hastaneye geldik. Kızımda bayağı kötü bir darp var. Gözünün kaymaması için işlem uygulandı. Platin aldık. Boşanma aşamasındaki eşi bunu yapıyor".