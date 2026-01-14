Bursa Mustafakemalpaşa'da tek katlı evde yangın: 82 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı
Olayın ayrıntıları ve müdahale
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 82 yaşındaki Necmi Türksev komşular tarafından evden çıkarılarak kurtarıldı.
Çevre sakinlerinin evden dumanları fark etmesi üzerine gelen yardımla yaşlı adam, alevler büyümeden dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi, ancak alevlerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi.
Yangın sırasında evde bulunan küçük tüpün patlaması çevrede kısa süreli paniğe neden oldu; patlamada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Necmi Türksev, tedbir amaçlı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
