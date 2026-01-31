Bursa Nilüfer'de Park Arasından Yola Çıkan Yayaya Otomobil Çarptı

Nilüfer Konak Mahallesi'nde park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya otomobil çarptı; kazada yaralanma yok, anlar başka aracın kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:08
Bursa Nilüfer'de Park Arasından Yola Çıkan Yayaya Otomobil Çarptı

Bursa Nilüfer'de Park Arasından Yola Çıkan Yayaya Otomobil Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Olay, bölge sakinleri ve sürücüler arasında kısa süreli panik yarattı.

Kaza Detayları

Kaza, Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Park edilmiş araçların arasından çıkan yayanın bir otomobil tarafından fark edilememesi sonucu çarpışma yaşandı. Kazada, yayanın şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.

Görüntüler ve Yetkililerin Uyarısı

Kaza anı, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve olay sonrası yaşanan kısa panik yer alıyor.

Olayın ardından tarafların durumunun iyi olduğu bildirilirken, yetkililer sürücüleri özellikle yerleşim yerlerinde ve park halindeki araçların bulunduğu noktalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı zamanda yayalara da kontrolsüz şekilde yola çıkmamaları çağrısı yapıldı.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDAN YOLA ÇIKAN YAYAYA OTOMOBİL...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDAN YOLA ÇIKAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDAN YOLA ÇIKAN YAYAYA OTOMOBİL...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de 2 bin 226 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
2
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
3
Eskişehir'de 2025'te 46 bin 929 motosiklet denetlendi: 7 bin 173 sürücüye işlem
4
Manavgat'ta kaybolan kadın Antalya Havalimanı'nda bulundu
5
Adana'da dolmuş şoförü uyardı; çay bardağıyla vuruldu, gözünden oldu
6
Kangal Termik Santrali Servis Kazası: 6 İşçi Yaralandı
7
Geyve'de Evin Odasını Uyuşturucu Serasına Çeviren 2 Şüpheli Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları