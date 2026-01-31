Bursa Nilüfer'de Park Arasından Yola Çıkan Yayaya Otomobil Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, park halindeki araçların arasından aniden yola çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Olay, bölge sakinleri ve sürücüler arasında kısa süreli panik yarattı.

Kaza Detayları

Kaza, Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Park edilmiş araçların arasından çıkan yayanın bir otomobil tarafından fark edilememesi sonucu çarpışma yaşandı. Kazada, yayanın şans eseri yaralanmadığı öğrenildi.

Görüntüler ve Yetkililerin Uyarısı

Kaza anı, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve olay sonrası yaşanan kısa panik yer alıyor.

Olayın ardından tarafların durumunun iyi olduğu bildirilirken, yetkililer sürücüleri özellikle yerleşim yerlerinde ve park halindeki araçların bulunduğu noktalarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aynı zamanda yayalara da kontrolsüz şekilde yola çıkmamaları çağrısı yapıldı.

