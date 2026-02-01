Bursa'da pompacı kılığına giren polis el bombalı aracı durdurdu

Bursa'da pompacı kılığı taktiğiyle tehlikeli operasyon

Olayın gelişimi

Bursa’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, benzin istasyonunda pompacı kılığına giren polisin dikkat çeken hamlesiyle durduruldu.

Olay, Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 ADE 596 plakalı otomobilden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Operasyonun ayrıntıları

Kovalamaca sırasında şüpheli araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna girdi. Bu sırada Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği’nde görevli bir polis memuru, benzin istasyonundan temin ettiği pompacı kıyafetiyle dikkat çeken bir taktik uyguladı. Pompacı kılığına giren polis, istasyon karşısında aracın önünü keserek kaçışı engelledi. Destek ekiplerinin de müdahalesiyle otomobil kısa sürede kontrol altına alındı.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde teslim aldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Operasyona ilişkin olay anı görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin pompacı kılığına girerek şüphelilerin önünü kestiği ve gözaltı anlarının yer aldığı görüntüler, film sahnelerini aratmayan anları saniye saniye yansıtıyor.

POLİSİN POMPACI KILIĞINA GİRDİĞİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI