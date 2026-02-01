Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 26 yaralı

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi kuzey çevreyolundaki kavşakta virajı alamayarak devrilip, ardından şarampole düştü.

Kazada otobüste bulunan 8 kişi olay yerinde hayatını kaybettiken, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Hulusi Şahin'in açıklaması

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yaptığı açıklamada, "Antalya Döşemealtı ilçesi Kömürcüler kavşağı kuzey çevreyolunda bu kavşakta virajı alamıyor ve devriliyor. Malesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı, vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

