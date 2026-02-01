Antalya-Isparta Yolunda Feci Kaza: 6 Ölü, 6 Yaralı

Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:33
Kaza ve ilk bulgular

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Müdahale ve sevk

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta’daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

