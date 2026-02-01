Ticaret Bakanlığı: Hatay ve İstanbul Havalimanı’nda 673 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Hatay İskenderun ve İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen iki büyük operasyonda toplam 673 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon detayları

Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ocak ayının son haftasında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 672 milyon 995 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imha edildiği aktarıldı.

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı’nda düzenlenen operasyonda; 1 milyon 392 bin 238 adet captagon ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise, Amerika Birleşik Devletleri çıkışlı, İstanbul Havalimanı’ndan ülkemizi transit geçerek Hollanda’ya varışı planlanan hava kargo gönderisi içerisinde; 29 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlığın açıklaması

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince etkin risk analizi ve hedefleme faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarla, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin öncelikli hedef olarak belirlendiğini ve bu alandaki kararlı mücadelenin 2026 yılında da aralıksız şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

