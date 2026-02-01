Nusaybin'de Elektrikli Süpürge Hırsızlığı Kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir pasajdaki iş yerinden elektrikli süpürge çalan şüpheli, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:08
Nusaybin'de Elektrikli Süpürge Hırsızlığı Kamerada

Nusaybin'de Elektrikli Süpürge Hırsızlığı Kamerada

Olayın Ayrıntıları

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, çarşı içerisinde bulunan bir pasajda yer alan iş yerinden elektrikli süpürge çalındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezindeki pasaj önünden geçen şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Daha sonra süpürgeyi alıp pasajdan uzaklaştı.

Kayıtlarda, şüphelinin süpürgeyi aldıktan sonra rahat tavırlarla pasajdan çıktığı anlar net biçimde yer alıyor.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAŞANAN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE HIRSIZLIĞI, GÜVENLİK...

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE YAŞANAN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE HIRSIZLIĞI, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

O ANLAR, İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı
6
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
7
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları