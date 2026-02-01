Nusaybin'de Elektrikli Süpürge Hırsızlığı Kamerada

Olayın Ayrıntıları

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, çarşı içerisinde bulunan bir pasajda yer alan iş yerinden elektrikli süpürge çalındı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçe merkezindeki pasaj önünden geçen şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Daha sonra süpürgeyi alıp pasajdan uzaklaştı.

Kayıtlarda, şüphelinin süpürgeyi aldıktan sonra rahat tavırlarla pasajdan çıktığı anlar net biçimde yer alıyor.

