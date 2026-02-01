Başakşehir'de Gece Yarısı Saldırı: Kadının Bulunduğu Cipin Ön Camı Yumrukla Kırıldı

Başakşehir Bahçeşehir Gölet'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, içinde bir kadının olduğu cipin ön camını dirsek ve yumruklarla kırdı; saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:33
Başakşehir'de Gece Yarısı Saldırı: Kadının Bulunduğu Cipin Ön Camı Yumrukla Kırıldı

Başakşehir'de gece yarısı dehşet: Kadının bulunduğu cipin ön camı yumrukla kırıldı

Bahçeşehir Gölet'te yaşandı

Başakşehir'in Bahçeşehir Gölet mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi park halindeki cipin önüne gelerek araca yöneldi. Tanıkların aktardığına göre saldırgan, aracın ön camına dirseği ve yumruklarıyla defalarca vurdu.

Saldırı anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın içinde bir kadının bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Saldırganın olayın ardından bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Araçta maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, polis ekiplerinin saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Başakşehir’de gece yarısı dehşet: Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı

Başakşehir’de gece yarısı dehşet: Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
6
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi
7
Araklı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları