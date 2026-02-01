Başakşehir'de Gece Yarısı Saldırı: Kadının Bulunduğu Cipin Ön Camı Yumrukla Kırıldı

Başakşehir'de gece yarısı dehşet: Kadının bulunduğu cipin ön camı yumrukla kırıldı

Bahçeşehir Gölet'te yaşandı

Başakşehir'in Bahçeşehir Gölet mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi park halindeki cipin önüne gelerek araca yöneldi. Tanıkların aktardığına göre saldırgan, aracın ön camına dirseği ve yumruklarıyla defalarca vurdu.

Saldırı anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın içinde bir kadının bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Saldırganın olayın ardından bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Araçta maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, polis ekiplerinin saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

