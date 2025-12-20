Bursa Osmangazi'de İş Hanı 7. Katta Yangın: 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de İş Hanı 7. Katında Yangın

Kurtul İş Hanı'nda çıkan yangın paniğe yol açtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Kurtul İş Hanı'nın 7. katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR İŞ HANININ 7. KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.