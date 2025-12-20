DOLAR
Bursa Osmangazi'de İş Hanı 7. Katta Yangın: 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de Kurtul İş Hanı'nın 7. katında çıkan yangın söndürüldü; dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:50
Bursa Osmangazi'de İş Hanı 7. Katta Yangın: 4 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Bursa Osmangazi'de İş Hanı 7. Katında Yangın

Kurtul İş Hanı'nda çıkan yangın paniğe yol açtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Kurtul İş Hanı'nın 7. katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

