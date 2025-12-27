DOLAR
Bursa Osmangazi'de İş Yeri Yangını: Kardeşler Otomotiv'de Alevler 4 İşletmeye Sıçradı

Osmangazi'de Kardeşler Otomotiv & Turizm'de çıkan yangın kısa sürede 4 işletmeye yayıldı; 10 itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 08:07
Bursa Osmangazi'de iş yeri yangını: Alevler çevreye yayıldı

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol sağlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kardeşler Otomotiv & Turizm adlı iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki işletmelere sıçradı. Olay, mahalle sakinleri ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle daha büyük bir felakete dönüşmekten son anda kurtarıldı.

Olay yeri: Veysel Karani Mahallesi 17. Yıldız Sokak üzerinde bulunan iş yeri.

Edinilen bilgiye göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangını fark eden çevredeki farklı bir işletmeye ait bekçi, durumu iş yeri sahibi Fuat H. (65)'ye bildirip içeriden çıkmasını sağladı ve aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yaklaşık 10 itfaiye ekibi yoğun bir müdahale başlattı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 4 ayrı işletme'ye sıçradı; itfaiyenin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Sonuç: Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor ve yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

