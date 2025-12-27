DOLAR
Pazaryeri'de Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara talimatıyla bakkal ve marketlerde yılbaşı öncesi son kullanma, muhafaza ve etiket denetimleri yoğunlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:08
Pazaryeri'de Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı

Kaymakam Kara talimatıyla market ve bakkallarda kapsamlı kontrol

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara talimatıyla vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi amacıyla ilçedeki iş yerleri mercek altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bakkal, market ve zincir marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde özellikle son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafaza koşulları ve etiket bilgileri titizlikle incelendi. Yılbaşı sofralarında yoğun olarak tüketilen ürünlere öncelik verilirken, halk sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir unsura göz açtırılmadı.

Konu hakkında açıklama yapan Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Pazaryeri Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen bu çalışmalarla, ilçede gıda güvenliği standartlarının yükseltilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor. Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kara, yürütülen denetimlerin yılbaşı süresince de aralıksız devam edeceğini vurguladı.

