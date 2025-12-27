DOLAR
Avcılar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü; anlar cep telefonu ile kaydedildi, trafik polisi müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:09
Avcılar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu görüntüleri kaydedildi

Avcılar Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçlarından inen iki sürücünün önce tartıştığı ardından birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.

Olay yerine gelen trafik polisi müdahale etti ve kavgayı ayırdı. Sakinleştirilen sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya döndü

Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya döndü

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

