Avcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Reşitpaşa Caddesi'nde cep telefonu görüntüleri kaydedildi

Avcılar Merkez Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması fiziksel kavgaya dönüştü.

Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, araçlarından inen iki sürücünün önce tartıştığı ardından birbirine saldırdığı anlar yer alıyor.

Olay yerine gelen trafik polisi müdahale etti ve kavgayı ayırdı. Sakinleştirilen sürücüler bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

