DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü

Kahramanmaraş’ta 24 Aralık’taki kazada Ahmet İnce (23) ve nişanlısı Mislina Akçakoyun (22) yaşamını yitirdi; sürücülerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:06
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü

Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü

Kaza ve soruşturma

Kahramanmaraş’ta yarış yaptığı iddia edilen bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında nişanlı çift Ahmet İnce (23) ve Mislina Akçakoyun (22) hayatını kaybetti. Kaza, 24 Aralık’ta merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleşti.

Olayda, yarışı sürdüğü belirtilen iki otomobilden birinin sürücüsü yakalanırken, sürücülerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çift, yaşamını yitirince yan yana toprağa verildi.

Ailenin tepkisi

Ahmet İnce’nin ablası Zehra Altıparmak, taziyede yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Altıparmak, olayı anlatırken, "İş arkadaşlarından haber geldi. Gece arkadaşlarıyla beraber akşam iş çıkışı yemek yemeğe gidiyorlar. Normal seyir halindeyken iki otomobil yarışıyorlar, makas atarak caniler kardeşlerimin canına mal oluyorlar. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz. Her iki cihanda da yakalarını bırakmayacağız" dedi.

Altıparmak, kardeşi ile nişanlısı Mislina’nın okula gidip çalıştığını belirterek, "Hayalleri vardı okulu bitirip evleneceklerdi. Kardeşim askere gidecekti. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" ifadelerini kullandı.

Hukuki sürece dair eleştirilerini sürdüren Altıparmak, "Çünkü siz orada insanların canına mal oluyorsunuz. Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak. Ama biz davamızın peşindeyiz. O benim canımdı evladımdı. 4 kardeşiz biz. Benim yavrumdu, annem vefat etmiş onu ben büyütmüştüm. Benim eşim vefat ettiğinde de geldi abla, ’ben onlara dayılık da babalık da yaparım’ dedi. Benim çocuklarımı babasız bıraktılar caniler" şeklinde konuştu.

ZEHRA ALTIPARMAK

ZEHRA ALTIPARMAK

KAZADA NİŞANLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye