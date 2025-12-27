Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü

Kaza ve soruşturma

Kahramanmaraş’ta yarış yaptığı iddia edilen bir aracın motosiklete çarpması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında nişanlı çift Ahmet İnce (23) ve Mislina Akçakoyun (22) hayatını kaybetti. Kaza, 24 Aralık’ta merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleşti.

Olayda, yarışı sürdüğü belirtilen iki otomobilden birinin sürücüsü yakalanırken, sürücülerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çift, yaşamını yitirince yan yana toprağa verildi.

Ailenin tepkisi

Ahmet İnce’nin ablası Zehra Altıparmak, taziyede yaptığı açıklamada yaşananlara tepki gösterdi. Altıparmak, olayı anlatırken, "İş arkadaşlarından haber geldi. Gece arkadaşlarıyla beraber akşam iş çıkışı yemek yemeğe gidiyorlar. Normal seyir halindeyken iki otomobil yarışıyorlar, makas atarak caniler kardeşlerimin canına mal oluyorlar. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz. Her iki cihanda da yakalarını bırakmayacağız" dedi.

Altıparmak, kardeşi ile nişanlısı Mislina’nın okula gidip çalıştığını belirterek, "Hayalleri vardı okulu bitirip evleneceklerdi. Kardeşim askere gidecekti. İkisinin de bir tarafı eksikti. Birinin babası, diğerinin annesi yoktu" ifadelerini kullandı.

Hukuki sürece dair eleştirilerini sürdüren Altıparmak, "Çünkü siz orada insanların canına mal oluyorsunuz. Birini tutuklamışlar diğerini serbest bırakmışlar. İki gün sonra o insan gidecek yine aynı şekilde yapacak. Ama biz davamızın peşindeyiz. O benim canımdı evladımdı. 4 kardeşiz biz. Benim yavrumdu, annem vefat etmiş onu ben büyütmüştüm. Benim eşim vefat ettiğinde de geldi abla, ’ben onlara dayılık da babalık da yaparım’ dedi. Benim çocuklarımı babasız bıraktılar caniler" şeklinde konuştu.

ZEHRA ALTIPARMAK