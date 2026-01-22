Bursa Osmangazi'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Bursa Osmangazi'de 3 hükümlü, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezalarıyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:56
Emniyet ekipleri aranan üç hükümlüyü yakaladı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında üç hükümlüyü gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalarda; S.K. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, V.E. hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile C.V. hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen müşterek çalışmalar sonucu yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan üç hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

