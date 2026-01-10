Bursa Yenişehir'de 31 Yaşındaki Alper Özkaya 4 Gündür Kayıp

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya, evden ayrılmasının ardından 4 gündür kayıp; jandarma arama başlattı, ailesi endişeli.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:08
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir yemek şirketinde çalışan Özkaya, ailesiyle birlikte ikamet ettiği Karaköy Mahallesi'nde akşam yemeğini yedikten sonra evden ayrıldı. Ailesi bir daha ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama çalışması sürüyor

Jandarma ekipleri, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor.

Abla Nilay Kondu yaşananları şöyle aktardı: 'Kardeşim 4 gündür kayıp. Jandarmaya haber verdik. Hiçbir hastalığı ve sıkıntısı yoktur. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini önemle bekliyoruz'.

