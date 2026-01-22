Bursa Yıldırım'da Operasyon: 46 Kaçak Yabancı Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda, çalışma izni olmayan 46 yabancı uyruklu yakalandı; 9'u kimliksiz, 6'sı yol iznine tabi, 1'i aranıyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:48
Bursa Yıldırım'da Operasyon: 46 Kaçak Yabancı Yakalandı

Polis denetimiyle tespit edilen ihlaller

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 46 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Yapılan kontrollerde, 9 şahsın kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 6 şahsın yol iznine tabi yabancı olduğu, 1 şahsın ise cinsel suçlardan arandığı tespit edildi. Tüm yabancı uyruklu şahısların çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan şahıslar, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Araştırmalarda, şahısların kişi başı aylık 25 bin TL ücret karşılığında kaçak olarak çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen iki şüpheliden birisi gözaltına alındı; gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

