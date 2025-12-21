Büyükçekmece'de Gece Kaza Gündüz Farkedildi: 2 Ölü

Büyükçekmece'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Olayın gece yaşandığı, sabah saatlerinde ise aracın fark edilmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 59 HR 670 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) olay yerinde ağır yaralı bulundu.

İhbar ve İnceleme

Gece saatlerinde gerçekleştiği öne sürülen kaza saatlerce fark edilmedi. Sabahın aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Aydınlatma Eksikliği ve Soruşturma

Kazanın meydana geldiği caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE GECE YAŞANAN KAZA GÜNDÜZ FARK EDİLDİ: 2 ÖLÜ