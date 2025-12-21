DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.762.592,39 0,36%

Büyükçekmece'de Gece Kaza Gündüz Farkedildi: 2 Ölü

Büyükçekmece Çatalca Yolu'nda gece yaşanan kaza sabah fark edildi; 59 HR 670 plakalı araçtaki Taner Uludağ ve Mahmut Duran hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:25
Büyükçekmece'de Gece Kaza Gündüz Farkedildi: 2 Ölü

Büyükçekmece'de Gece Kaza Gündüz Farkedildi: 2 Ölü

Büyükçekmece'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Olayın gece yaşandığı, sabah saatlerinde ise aracın fark edilmesiyle ortaya çıktığı bildirildi.

Kaza Detayları

Kaza, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 59 HR 670 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı. Kullanılamaz hale gelen araçta bulunan Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28) olay yerinde ağır yaralı bulundu.

İhbar ve İnceleme

Gece saatlerinde gerçekleştiği öne sürülen kaza saatlerce fark edilmedi. Sabahın aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine ihbar yapıldı ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

Aydınlatma Eksikliği ve Soruşturma

Kazanın meydana geldiği caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE GECE YAŞANAN KAZA GÜNDÜZ FARK EDİLDİ: 2 ÖLÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE GECE YAŞANAN KAZA GÜNDÜZ FARK EDİLDİ: 2 ÖLÜ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Fırtına Felaketi: 22 Bina Çöktü, 18 Ölü
2
Kayseri'de komşuluk örneği: Şeker hastası komşu için ekipler sevk edildi
3
Edirne'de Kavşak Kazası: 7 Yaralı
4
Mardin'de 27 Aranan Şahıs Yakalandı — 26'sı Dolandırıcılık, 1'i "7258 sayılı kanuna muhalefet"
5
Eskişehir'de Darp ve Bıçaklama: 25 Yaşındaki Şahıs Hastaneye Kaldırıldı, Faili Aranıyor
6
Kahta'da Dehşet: Boşanma Aşamasındaki Koca Eşini Kızının Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025