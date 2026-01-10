Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı

TEM Otoyolu İstanbul Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde panelvan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı; araçlar takla attı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:13
Karaağaç mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı istikamette seyreden 34 FAS 261 plakalı panelvan minibüs ile 34 MUY 742 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla yardıma koştu ve durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu. Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü.

