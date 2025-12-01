İsrail Ordusu Kabatiye'de 16 Yaşındaki Rayan Ebu Mala’yı İnfaz Etti

Olayın Detayları ve Bölgedeki Durum

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki Kabatiye kasabasında 16 yaşındaki Rayan Muhammed Abdülkadir Ebu Mala'yı infaz ettiğini açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Mala’nın infaz anı kameralara yansıdı. Yerel kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin kasabayı bastığını, Mala’ya doğrudan ateş açıldığını ve Kızılay sağlık ekiplerinin müdahalesinin engellendiğini bildirdi. Kan kaybeden Mala, yerde ölüme terk edildi ve yaraları nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise Mala’nın cenazesini alıkoydu.

Aynı kaynaklar, Cenin’in batısındaki El-Silah el-Harithiya kasabasında gerçekleştirilen ayrı bir saldırıda Ahmad Saed Ziyoud adlı 22 yaşındaki bir gencin daha İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Kaynaklar, Ziyoud ve Ebu Mala’nın ölümüyle birlikte, İsrail’in 21 Ocak’ta Cenin kentine başlattığı saldırılardan bu yana kentte hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 62’ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkese rağmen Batı Şeria ve diğer bölgelerde Filistinlilere yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

