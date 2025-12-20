DOLAR
Karamürsel'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Karamürsel'de D-130'da ilerleyen 16 Z 2778 plakalı otomobilin önünde çıkan yangın, vatandaş ve itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; motor ve ön tampon yandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:54
Karamürsel'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Karamürsel'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Olay D-130 Karayolu'nda gerçekleşti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, D-130 Karayolu üzerinde ilerleyen bir otomobilin ön kısmında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, İzmit istikametinden Karamürsel istikametine seyir halindeki araçta meydana geldi.

Yangını fark eden sürücü, 16 Z 2778 plakalı aracı yol kenarına çekerek durumu bildirdi. Alevlerin yayılması üzerine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek ekipmanlarla çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu otomobilin motor kısmı ile ön tamponunun yandığı gözlendi.

