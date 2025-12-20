DOLAR
Diyarbakır Çınar'da Trafik Kazası: Ali Çiftçi (68) Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Batman-Diyarbakır kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Ali Çiftçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:20
Kaza ve İlk Bilgiler

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çiftçi (68)'ye bir otomobil çarptı.

Kaza, Batman-Diyarbakır kara yolu üzerinde, ilçenin kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mezrası yakınlarında gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakasının 01 ADC 444 olduğu belirtildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Çiftçi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

