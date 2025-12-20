Diyarbakır Çınar'da Trafik Kazası: Ali Çiftçi (68) Hayatını Kaybetti

Kaza ve İlk Bilgiler

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çiftçi (68)'ye bir otomobil çarptı.

Kaza, Batman-Diyarbakır kara yolu üzerinde, ilçenin kırsal Beşpınar Mahallesi Karagöz mezrası yakınlarında gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakasının 01 ADC 444 olduğu belirtildi.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Çiftçi’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

