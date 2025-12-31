DOLAR
Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'ta Restorana Daldı

Moğollar üyesi Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı; kazayı ufak sıyrıklarla atlatıp kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:12
Olayın Detayları

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt’ta kullandığı araçla bir restorana daldı. Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki restorana çarparken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, şok yaşayan sanatçı kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

