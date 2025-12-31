Cahit Berkay'ın Aracı Esenyurt'ta Restorana Daldı
Olayın Detayları
Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt’ta kullandığı araçla bir restorana daldı. Olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki restorana çarparken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, şok yaşayan sanatçı kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI