Çanakkale Ayvacık’ta 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri 31 Ocak'ta lastik botta bulunan 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:43
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu bir lastik bot içerisinde bulunan 7 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İhbar ve müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak tarihinde saat 20.50 sıralarında Ayvacık açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları TCSG-6 ve KB-119 tarafından durdurulan lastik botta toplam 7 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Gözaltı ve teslim

Yakalanan şahıslar ve göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildikleri bildirildi.

