Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 7 Metrelik Tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta Kurtarıldı
Kurtarma operasyonu ve yedekleme
Çanakkale Boğazı'nda, Eceabat önlerinde içinde 1 kişi bulunan 7 metrelik tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, olay yerine ulaşıp tekneyi yedekledi.
KEGM-6 tarafından yedeklenen tekne, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte Eceabat'ta emniyetle yanaştırıldı.
