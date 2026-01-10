Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası: 7 Metrelik Tekne KEGM-6 ile Eceabat'ta Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda 7 metrelik tekne makine arızası sonrası KEGM-6 tarafından yedeklenip içinde bulunan 1 kişi Eceabat'ta güvenle yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:54
Kurtarma operasyonu ve yedekleme

Çanakkale Boğazı'nda, Eceabat önlerinde içinde 1 kişi bulunan 7 metrelik tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, olay yerine ulaşıp tekneyi yedekledi.

KEGM-6 tarafından yedeklenen tekne, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte Eceabat'ta emniyetle yanaştırıldı.

EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

