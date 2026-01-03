Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası

Kumkale önlerinde arıza bildirildi, römorkörlerle güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 201 metre uzunluğundaki MSC GIANNA III konteyner gemisi, Kumkale önlerinde makine arızası yaşadı.

İtalya'dan Tekirdağ'a gitmekte olan Panama bayraklı geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı Kurtarma-17 ve Kurtarma-18 römorkörleri sevk edildi.

Diğer geçiş yapacak gemiler arıza konusunda bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatiyle römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

Olay sırasında can veya çevre güvenliğini tehdit eden bir durum bildirilmedi.

