DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.847.323,09 0,23%

Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası

İtalya-Tekirdağ seferindeki Panama bayraklı MSC GIANNA III, Kumkale önlerinde makine arızası yaptı; KEGM römorkörleri eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına çekildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:36
Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası

Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası

Kumkale önlerinde arıza bildirildi, römorkörlerle güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 201 metre uzunluğundaki MSC GIANNA III konteyner gemisi, Kumkale önlerinde makine arızası yaşadı.

İtalya'dan Tekirdağ'a gitmekte olan Panama bayraklı geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı Kurtarma-17 ve Kurtarma-18 römorkörleri sevk edildi.

Diğer geçiş yapacak gemiler arıza konusunda bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatiyle römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.

Olay sırasında can veya çevre güvenliğini tehdit eden bir durum bildirilmedi.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 201 METRE UZUNLUĞUNDA ‘MSC GIANNA III’ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ...

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 201 METRE UZUNLUĞUNDA ‘MSC GIANNA III’ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ KILAVUZ KAPTAN REFAKATİNDE RÖMORKÖR İLE YEDEKLENİP ÇEKİLEREK KARANLIK LİMANA GÖTÜRÜLDÜ.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAN GEÇEN 201 METRE UZUNLUĞUNDA ‘MSC GIANNA III’ MAKİNE ARIZASI YAPTI. GEMİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Otobüsü Arnavutköy–Kemerburgaz Seferinde Bariyerlere Çarptı
2
Diyarbakır'da Üst Geçitte 3 Çocuk Darp Edildi — Şüpheli Gözaltında
3
Karakas'ta Patlama Sesleri Duyuldu
4
Nazilli'de 'Yağma' ve Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
5
Bilecik'te yaya yoluna park eden sürücülere tepki
6
Çanakkale Boğazı'nda MSC GIANNA III konteyner gemisinde makine arızası
7
Gaziantep 2025 Trafik Kazaları: KGYS'ye Yansıyan İhlaller

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları