Çanakkale Boğazı'nda Renk Değişimi: Avrupa Yakası Mavi Kaldı

Çanakkale Boğazı'nda deniz rengi değişti

Çanakkale Boğazı'nda, sağanak yağışın ardından farklı bölgelerden akan çamurlu su denizin bir bölümünü kahverengiye çevirdi. Fırtına ile birlikte dağlardan taşınan çamur, boğazın suyuna karıştı ve renk değişimine neden oldu.

Dron ile kaydedilen görüntüler

Renk ayrışması, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde boğazın bir bölümü kahverengi görünürken, Avrupa Yakası mavi rengini koruyor.

Çanakkale'de etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası denize dökülen çamurlu su, farklı noktalardan boğaza ulaşarak su yüzeyinde belirgin bir ayrışma oluşturdu.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA DENİZİN BİR BÖLÜMÜ, SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI FARKLI BÖLGELERDEN BOĞAZA AKAN ÇAMURLU SU NEDENİYLE KAHVERENGİYE DÖNDÜ. BOĞAZIN RENGİNİN DEĞİŞTİĞİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.