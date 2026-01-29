Çanakkale'de 28 Afgan Kaçak Göçmen ve 3 Kaçakçı Yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri düzenlediği operasyonla etkin müdahale sağladı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çalışmalar sırasında, 27 Ocak'ta çevre illerden aldıkları kaçak göçmenleri Ayvacık ilçesi sahil bölgesine getirdikleri tespit edilen araçlar belirlendi. İki araç Küçükkuyu mevkiinde, öncü olarak kullanıldığı belirlenen diğer araç ise Bayramiç mevkiinde ekipler tarafından yakalandı.

Araçlarda bulunan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Operasyonda el konulan malzemeler arasında 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 TL, 16 adet can simidi ve 2 adet hava pompası yer alıyor.

Operasyonda yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelileri S.A., H.M.Ö. ve T.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

