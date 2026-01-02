Çanakkale'de 4 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 25 Aralık 2025'te A.N.A.'nın 4 milyon TL altını ve 500 bin TL hesabı dolandırıldı; B.B., H.A. ve C.Ö. tutuklandı.