DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Çanakkale'de 4 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 25 Aralık 2025'te A.N.A.'nın 4 milyon TL altını ve 500 bin TL hesabı dolandırıldı; B.B., H.A. ve C.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 18:53
Çanakkale'de 4 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de 4 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı

25 Aralık 2025 — Çanakkale

Çanakkale'de 25 Aralık 2025 tarihinde, A.N.A. adlı vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL'sinin dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmada B.B., H.A. ve C.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇANAKKALE'DE, BİR VATANDAŞIN 4 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLAR VE BANKA HESABINDAKİ 500 BİN TL'NİN...

ÇANAKKALE'DE, BİR VATANDAŞIN 4 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLAR VE BANKA HESABINDAKİ 500 BİN TL'NİN DOLANDIRILMASIYLA İLGİLİ OLAYDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE'DE, BİR VATANDAŞIN 4 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ALTINLAR VE BANKA HESABINDAKİ 500 BİN TL'NİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları