Çanakkale'de 4 milyon 500 bin TL'lik dolandırıcılık: 3 şüpheli tutuklandı
25 Aralık 2025 — Çanakkale
Çanakkale'de 25 Aralık 2025 tarihinde, A.N.A. adlı vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL'sinin dolandırılması üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturmayı yürüten Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmada B.B., H.A. ve C.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
