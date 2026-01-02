Küçükçekmece'de Kentsel Dönüşüm Binasında Çatı Yangını

Olay Yeri ve Müdahale

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde kentsel dönüşüm aşamasında boşaltılan 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangının yıkım çalışmasındaki işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıktığı iddia edilirken, rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri alevlerin yan çatılara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın nedeniyle binanın girişindeki dükkanlar zarar gördü.

Mahmut Ecevit Ficil adlı esnaf, "Yangın, bir saat kadar önce çatı katında çıkmıştı. Yukarıda demir kesiyorlardı. Kıvılcımdan dolayı oldu. Aşağıya çay içmeye inmişlerdi. Etraftaki insanlar da gördü. İtfaiyeyi çağırdılar. Bina kentsel dönüşüme girdiği için boştu" dedi.

Yavuz Özdok, "Ekim ayında buradan karot alındı. Bize de 90 günümüzün olduğunu söylediler. Buranın Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Burada yapılan iş kaçak. Çıkan yangın da çalışanların spiralle demir kesmesinden dolayı oldu. Tüple kesiyorlar. 28 yıldır burada emeğim, hatıralarım var. Büyük bir ihtimalle malım da ziyan oldu" şeklinde konuştu.

