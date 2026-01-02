Ordu Ünye'de Zemin Kat Yangını Söndürüldü

Ordu Ünye'de zemin kat yangını kontrol altına alındı

Çınarlık Mahallesi'nde alevlere itfaiye müdahalesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çınarlık Mahallesi Fatalis Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki, Mevlüt Koyun'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın sırasında apartmanın üst katında bulunan ve panik yaşayan bir kadın, itfaiye aracının merdiveniyle güvenli şekilde aşağı indirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü; dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

