DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Ordu Ünye'de Zemin Kat Yangını Söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü; dairede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:14
Ordu Ünye'de Zemin Kat Yangını Söndürüldü

Ordu Ünye'de zemin kat yangını kontrol altına alındı

Çınarlık Mahallesi'nde alevlere itfaiye müdahalesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çınarlık Mahallesi Fatalis Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki, Mevlüt Koyun'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın sırasında apartmanın üst katında bulunan ve panik yaşayan bir kadın, itfaiye aracının merdiveniyle güvenli şekilde aşağı indirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü; dairede maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇARKEN, İTFAİYE...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇARKEN, İTFAİYE EKİPLERİ İSE YOĞUN DUMAN NEDENİYLE ÜST KATLARDAKİ DAİREDE YAŞAYAN BİR KADINI MERDİVEN YARDIMIYLA DIŞARI ÇIKARDI.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇARKEN, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları