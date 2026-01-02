Artvin'de Kırmızı Işık ve Drift Yapan Sürücülere 60 Bin TL'yi Aşan Ceza

Artvin'de Kırmızı Işık İhlali ve Drift Yapan Sürücülere Ağır Yaptırım

Denetim ve inceleme süreci

Artvin Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik inceleme başlattı. 2 Ocak 2026 tarihinde Arhavi ilçesindeki trafik ışıklarında bir otobüsün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüntülerin paylaşılması üzerine Kemalpaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri soruşturma yürüttü.

Uygulanan cezalar

Yapılan çalışmalar sonucunda ihlali gerçekleştiren otobüs tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Aynı gün ilçe genelinde sürdürülen denetimlerde, herhangi bir zorunluluk olmaksızın drift yaptığı belirlenen sürücü ve araç da tespit edildi.

Drift yapan sürücüye toplam 58 bin 217 TL idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililerin vurgusu

Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve sokak görüntülerinin takip edildiğini, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi. Bu kapsamda uygulanan cezalar, iki olayda toplam 60 bin TL’yi aşkın yaptırım oluşturdu.

