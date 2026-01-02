DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,45 0,3%
ALTIN
5.975,21 -0,16%
BITCOIN
3.872.605,42 -1,96%

Artvin'de Kırmızı Işık ve Drift Yapan Sürücülere 60 Bin TL'yi Aşan Ceza

Artvin'de kırmızı ışık ihlali yapan otobüse ve drift yapan sürücüye toplam 60 bin TL'yi aşkın para cezası uygulandı; driftçinin ehliyeti iptal edildi, araç 60 gün men edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:07
Artvin'de Kırmızı Işık ve Drift Yapan Sürücülere 60 Bin TL'yi Aşan Ceza

Artvin'de Kırmızı Işık İhlali ve Drift Yapan Sürücülere Ağır Yaptırım

Denetim ve inceleme süreci

Artvin Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik inceleme başlattı. 2 Ocak 2026 tarihinde Arhavi ilçesindeki trafik ışıklarında bir otobüsün kırmızı ışık ihlali yaptığı görüntülerin paylaşılması üzerine Kemalpaşa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri soruşturma yürüttü.

Uygulanan cezalar

Yapılan çalışmalar sonucunda ihlali gerçekleştiren otobüs tespit edilerek, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 2 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Aynı gün ilçe genelinde sürdürülen denetimlerde, herhangi bir zorunluluk olmaksızın drift yaptığı belirlenen sürücü ve araç da tespit edildi.

Drift yapan sürücüye toplam 58 bin 217 TL idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yetkililerin vurgusu

Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve sokak görüntülerinin takip edildiğini, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi. Bu kapsamda uygulanan cezalar, iki olayda toplam 60 bin TL’yi aşkın yaptırım oluşturdu.

ARTVİN’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOBÜS İLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 60 BİN TL’Yİ AŞKIN PARA...

ARTVİN’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOBÜS İLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 60 BİN TL’Yİ AŞKIN PARA CEZASI UYGULANIRKEN, DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ, ARACI İSE 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

ARTVİN’DE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOBÜS İLE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE TOPLAM 60 BİN TL’Yİ AŞKIN PARA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları