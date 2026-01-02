Ordu'da kar üzerinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
Altınordu Şahincili Mahallesi'nde trafik güvenliği tehlikeye düşürüldü
Ordu'da, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift yapmaya çalışan sürücü, emniyet ekiplerinin incelemesi sonrası tespit edildi.
Olay, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesinde meydana geldi. Sürücünün karla kaplı yolda kontrolsüz manevra yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.
Emniyet yetkilileri, benzer eylemlerin trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını hatırlatarak vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaya çağırdı.
ORDU’DA, HAFİF TİCARİ ARACIYLA KARLA KAPLI YOLDA DRİFT YAPMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜYE 58 BİN 217 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.