Ordu'da kar üzerinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

Ordu Altınordu'da karla kaplı yolda drift yapan hafif ticari araç sürücüsüne 58 bin 217 TL idari para cezası ve 60 gün ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:41
Altınordu Şahincili Mahallesi'nde trafik güvenliği tehlikeye düşürüldü

Ordu'da, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift yapmaya çalışan sürücü, emniyet ekiplerinin incelemesi sonrası tespit edildi.

Olay, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesinde meydana geldi. Sürücünün karla kaplı yolda kontrolsüz manevra yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Emniyet yetkilileri, benzer eylemlerin trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını hatırlatarak vatandaşları trafikte daha dikkatli olmaya çağırdı.

