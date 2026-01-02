Kadıköy'de '11 milyar TL vurgun' iddiasıyla S CLASS galerisine polis operasyonu

Kadıköy'de S CLASS galerisine polis operasyonu

Bağdat Caddesi'nde lüks araçlarda inceleme yapıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, müşteriler ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde faaliyet gösteren S CLASS isimli galeride çalışma başlattı. Operasyon kapsamında galeride bulunan otomobiller üzerinde detaylı inceleme yapıldı.

Yapılan tespitler sonucunda sahibi belirlenen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Soruşturma kapsamında, galerinin sahibi olduğu öne sürülen kişinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş, galeri bir süredir kapalı bulunuyordu. Mağdur olduklarını öne süren çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNDE, MÜŞTERİLERDEN VE YATIRIMCILARDAN MİLYARLARCA LİRALIK VURGUN YAPTIĞI İDDİASIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS OTOMOBİL GALERİSİNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ.