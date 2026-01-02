DOLAR
43,03 -0,17%
EURO
50,46 0,29%
ALTIN
5.979,26 -0,23%
BITCOIN
3.868.334,53 -1,84%

Kadıköy'de '11 milyar TL vurgun' iddiasıyla S CLASS galerisine polis operasyonu

Kadıköy’de S CLASS lüks galerisine polis operasyonu yapıldı. İddialara göre yaklaşık 11 milyar TL toplandı; araç incelemeleri ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:01
Kadıköy'de '11 milyar TL vurgun' iddiasıyla S CLASS galerisine polis operasyonu

Kadıköy'de S CLASS galerisine polis operasyonu

Bağdat Caddesi'nde lüks araçlarda inceleme yapıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, müşteriler ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde faaliyet gösteren S CLASS isimli galeride çalışma başlattı. Operasyon kapsamında galeride bulunan otomobiller üzerinde detaylı inceleme yapıldı.

Yapılan tespitler sonucunda sahibi belirlenen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi tespit edilemeyen araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Soruşturma kapsamında, galerinin sahibi olduğu öne sürülen kişinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilmiş, galeri bir süredir kapalı bulunuyordu. Mağdur olduklarını öne süren çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNDE, MÜŞTERİLERDEN VE YATIRIMCILARDAN MİLYARLARCA...

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNDE, MÜŞTERİLERDEN VE YATIRIMCILARDAN MİLYARLARCA LİRALIK VURGUN YAPTIĞI İDDİASIYLA GÜNDEME GELEN LÜKS OTOMOBİL GALERİSİNE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ.

İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL’UN KADIKÖY İLÇESİNDE, MÜŞTERİLERDEN VE YATIRIMCILARDAN MİLYARLARCA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da 50 Yıldır Bağlama Ustası Ali Doğan, Mesleğini Çocuklarıyla Sürdürüyor
3
Mardin Kızıltepe’de Evlat Acısı: Oğlu Kalp Krizinden Ölen Anne 3 Gün Sonra Vefat Etti
4
Bahçesaray'da helikopterle iki hasta Van'a sevk edildi
5
Süleymanpaşa'da Doğalgaz Kesintisi: Vatandaşlardan Tepki
6
Aliağa’da Akaryakıt İstasyonunda Kurşunlama: 2 Tutuklama
7
Taksim'de 'Huzur İstanbul' Helikopter Destekli Asayiş Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları