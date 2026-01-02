DOLAR
Gaziantep’te feci kaza: Yem karma makinesine düşen besici hayatını kaybetti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yem karma makinesine düşen 55 yaşındaki besici Osman Solmaz yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 21:10
Yavuzeli Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 55 yaşındaki besici öldü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesinde meydana gelen kazada, yem hazırlarken dengesini kaybeden bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, hayvanları için yem hazırlayan Osman Solmaz (55), çalışır durumdaki yem karma makinesine düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden yakınları makineyi durdurduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, makineye düşen Osman Solmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güçlükle makineden çıkarıldı ve otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

