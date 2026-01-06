Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi
Çanakkale’de huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 40 araç trafikten men edildi.
Denetim Tarihleri ve Sonuçları
Denetimler 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda toplamda 95 araca cezai işlem uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.
Uygulamanın Amacı
Emniyet birimleri, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak için planlı denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Denetimlerde tespit edilen ihlaller sonucunda gerekli idari işlemler uygulandı.
