Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi

Çanakkale’de 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 40 araç trafikten men edildi, 95 araca ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:37
Çanakkale’de huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 40 araç trafikten men edildi.

Denetim Tarihleri ve Sonuçları

Denetimler 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde yapıldı. Bu kapsamda toplamda 95 araca cezai işlem uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.

Uygulamanın Amacı

Emniyet birimleri, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak için planlı denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi. Denetimlerde tespit edilen ihlaller sonucunda gerekli idari işlemler uygulandı.

