Çanakkale'de Belgesiz Avcılığa 14 bin 294 TL Ceza

Çanakkale'de Belgesiz Avcılık Denetimi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimde, belgesiz avcılık yapan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Denetim ve tespitler

Biga ilçesi Dikmen köyü mevkiinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Biga Şefliği ekipleri aylık rutin kontroller kapsamında koruma ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Denetimler sırasında toplam 20 avcı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 2 kişinin Danişment Genel Avlağı'nda avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi ve şahıslara gerekli yaptırım uygulandı.

Uygulanan ceza

Belgesiz avcılık yapan kişilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 14 bin 294 TL idari para cezası verildi.

