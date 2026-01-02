DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Çanakkale'de Belgesiz Avcılığa 14 bin 294 TL Ceza

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yapılan denetimde belgesiz avcılık yapan 2 kişiye toplam 14 bin 294 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:39
Çanakkale'de Belgesiz Avcılığa 14 bin 294 TL Ceza

Çanakkale'de Belgesiz Avcılık Denetimi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimde, belgesiz avcılık yapan iki kişiye idari para cezası kesildi.

Denetim ve tespitler

Biga ilçesi Dikmen köyü mevkiinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Biga Şefliği ekipleri aylık rutin kontroller kapsamında koruma ve kontrol faaliyetleri yürüttü. Denetimler sırasında toplam 20 avcı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 2 kişinin Danişment Genel Avlağı'nda avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi ve şahıslara gerekli yaptırım uygulandı.

Uygulanan ceza

Belgesiz avcılık yapan kişilere, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle toplam 14 bin 294 TL idari para cezası verildi.

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AVCILIK...

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AVCILIK FAALİYETLERİNE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE BELGESİZ AVCILIK YAPAN 2 KİŞİYE 14 BİN 294 TL CEZA KESİLDİ.

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE AVCILIK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları