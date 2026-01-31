Çanakkale’de Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 8 Mağdur Kurtarıldı

Çanakkale’de fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltında, 8 mağdur kurtarıldı

Operasyon ve soruşturma detayları

Çanakkale’de emniyet ekipleri tarafından yürütülen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken, 8 mağdur kadın kurtarıldı. Soruşturma, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldü.

Soruşturmada, il merkezindeki otel, pansiyon ve ikametlerde; sosyal medya, fuhuş amaçlı ilan siteleri ve internet platformları aracılığıyla reklam verip fuhuş amacıyla kişi buldukları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar yürütüldü.

Başlatılan adli soruşturma kapsamında 30 Ocak tarihinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve suç unsurlarına el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında: 121 bin 400 TL ve bin 700 ABD Doları, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 adet 9x19 milimetre çaplı tabanca fişeği, 53 av fişeği, 1 av tüfeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü bulundu.

Gözaltılar ve mağdurların durumu

Operasyon sonucunda, ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama’ suçlamasıyla 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, 7’si yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUHUŞ OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN 8 MAĞDUR KADIN KURTARILDI.