Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör, 25 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 14 Ocak 2026'de düzenlenen operasyonda 4 organizatör ve 25 kaçak göçmen yakalandı; araç Yediemin Otoparkı'na teslim edildi, organizatörler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 15:43
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör, 25 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Operasyon ve ele geçirenler

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik 14 Ocak 2026 tarihinde orta ölçekli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 4 organizatör, 25 kaçak göçmen ve bir araç ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan araç Yediemin Otoparkı'na teslim edildi.

Adli ve idari süreç

Yakalanan 4 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan 25 kaçak göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

