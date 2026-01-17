Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Organizatör, 25 Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
Operasyon ve ele geçirenler
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına yönelik 14 Ocak 2026 tarihinde orta ölçekli bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda 4 organizatör, 25 kaçak göçmen ve bir araç ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan araç Yediemin Otoparkı'na teslim edildi.
Adli ve idari süreç
Yakalanan 4 organizatör, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan 25 kaçak göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.
