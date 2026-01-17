Emniyet Müdürü Fatih Terzi Vefat Etti

Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi vefat etti; cenazesi 18 Ocak Pazar günü 100. Yıl Camii'nde kılınacak.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 17:36
Emniyet Teşkilatı’nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi hayatını kaybetti. Terzi’nin ölümü, hem güvenlik camiasında hem de gönül verdiği Eskişehirspor çevresinde derin üzüntü yarattı.

Eskişehirspor camiasının da sevdiği bir isim olan Fatih Terzi, bağlılığı ve spor camiasındaki varlığıyla tanınıyordu. Merhuma yönelik taziye mesajları Emniyet Teşkilatı mensupları ve spor camiası tarafından yayımlandı; yakınlarına başsağlığı dilendi.

Cenaze Programı

Merhumun cenaze törenine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Fatih Terzi’nin cenazesi, 18 Ocak Pazar günü Asri Mezarlık’ta bulunan 100. Yıl Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık içindeki aile kabristanına defnedilecek.

Emniyet mensupları ve Eskişehirspor camiası, yayımladıkları mesajlarla merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

ESKİŞEHİRSPOR CAMİASININ SEVİLEN İSİMLERİNDEN, 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ VE POLİS BAŞMÜFETTİŞİ FATİH TERZİ VEFAT ETTİ.

