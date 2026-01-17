Emniyet Müdürü Fatih Terzi Vefat Etti

Emniyet Teşkilatı’nın tecrübeli isimlerinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Fatih Terzi hayatını kaybetti. Terzi’nin ölümü, hem güvenlik camiasında hem de gönül verdiği Eskişehirspor çevresinde derin üzüntü yarattı.

Eskişehirspor camiasının da sevdiği bir isim olan Fatih Terzi, bağlılığı ve spor camiasındaki varlığıyla tanınıyordu. Merhuma yönelik taziye mesajları Emniyet Teşkilatı mensupları ve spor camiası tarafından yayımlandı; yakınlarına başsağlığı dilendi.

Cenaze Programı

Merhumun cenaze törenine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Fatih Terzi’nin cenazesi, 18 Ocak Pazar günü Asri Mezarlık’ta bulunan 100. Yıl Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık içindeki aile kabristanına defnedilecek.

Emniyet mensupları ve Eskişehirspor camiası, yayımladıkları mesajlarla merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

