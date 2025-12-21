DOLAR
Çanakkale'de Kaza: Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Araç 5 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

Çanakkale'de Lapseki-Çanakkale karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayan araç ters yöne girip çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 05:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 05:37
Kangırlı sapağında gece yarısı feci çarpışma

Çanakkale'de, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne giren bir otomobilin yolun karşı istikametinden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobilin, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladığı belirtildi.

Polisle kovalamaca sonrası araç, Kangırlı sapağında ters yöne girerek, Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

