Çanakkale'de Polis Kovalamacası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti – Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Çanakkale'de Polis Kovalamacası Kazası: 5 Kişi Öldü

Olayın Özeti

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil ters yöne girerek karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları ve ölenlerin kimlikleri belirlendi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobilin, iddiaya göre polisin dur ihtarına uymayarak kaçışa geçtiği, polisle yaşanan kovalamaca sırasında Kangırlı sapağında ters yöne girip o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptığı bildirildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından her iki araçtaki yaralı ve ölüler için müdahale yapıldı; hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölenlerin Kimlikleri ve Yaralı

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

