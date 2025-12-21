DOLAR
Osmaniye'de Mezarlıkta Park Halindeki Otomobilde İki Genç Ölü Bulundu

Osmaniye Asri Mezarlığı'nda park halindeki otomobilde Veysel Ç. (19) ve Eylül K. (17) ölü bulundu. Polis, cinayet veya intihar ihtimallerini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 01:02
Olay akşam saatlerinde Asri Mezarlık'ta meydana geldi

Osmaniye Asri Mezarlığı içinde park halinde bulunan bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Veysel Ç. (19) ile Eylül K. (17)'nin hayatını kaybettiği, durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, araç içindeki gençleri kontrol etti ve her iki gencin de yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Emniyet güçleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamda mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameraları inceleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

