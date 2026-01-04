DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.985,63 -1,02%

Çanakkale'de Lodos Fırtınası: Gelibolu'da Ağaç Evin Çatısına Devrildi

Gelibolu'da iki gündür süren lodos sonucu bir ağaç kökünden sökülerek evin çatısına devrildi, çatıda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:29
Çanakkale'de Lodos Fırtınası: Gelibolu'da Ağaç Evin Çatısına Devrildi

Çanakkale'de Lodos Fırtınası: Gelibolu'da Ağaç Evin Çatısına Devrildi

Gelibolu'da iki gündür etkili olan lodos, bir evin çatısına zarar verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası, Alaaddin Mahallesi'nde bir ağacı kökünden söküp evin çatısına devirdi.

Olay, evin bahçesinde bulunan ağacın rüzgarın şiddetiyle kökünden sökülmesi sonucu gerçekleşti. Ağacın evin önüne yıkılması çatıda maddi hasara yol açtı.

Çanakkale genelinde iki gündür etkisini sürdüren lodos fırtınası, Gelibolu'da bu olayla kendini gösterdi.

ÇANAKKALE'NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE BİR AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLEREK...

ÇANAKKALE'NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE BİR AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLEREK EVİN ÇATISINA DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozcaada Açıklarında 'QENDIL' Boş Ham Petrol Tankeri Karaya Oturdu
2
Polatlı'da boya katkı maddesi şüphesi: Hastanelik sayısı 8'e yükseldi
3
Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil ve öncelikli araçlara açık
4
Avcılar'da Takla Atan Otomobil E-5'e Daldı — O Anlar Kamerada
5
Gaziosmanpaşa'da Lodos Çatıyı Uçurdu: 2 Otomobil Hasar Gördü
6
İzmir Konak'ta 'Silahla Yağma' Zanlısı 24 Yıl 22 Günle Yakalandı
7
ABD’nin Maduro operasyonu: Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da protesto

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları