Çanakkale'de Lodos Fırtınası: Gelibolu'da Ağaç Evin Çatısına Devrildi

Gelibolu'da iki gündür etkili olan lodos, bir evin çatısına zarar verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde etkili olan lodos fırtınası, Alaaddin Mahallesi'nde bir ağacı kökünden söküp evin çatısına devirdi.

Olay, evin bahçesinde bulunan ağacın rüzgarın şiddetiyle kökünden sökülmesi sonucu gerçekleşti. Ağacın evin önüne yıkılması çatıda maddi hasara yol açtı.

Çanakkale genelinde iki gündür etkisini sürdüren lodos fırtınası, Gelibolu'da bu olayla kendini gösterdi.

ÇANAKKALE'NİN GELİBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE BİR AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLEREK EVİN ÇATISINA DEVRİLDİ.