Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Kişi Öldü, Genç Çift Ayrıldı

Lapseki-Çanakkale yolunda gece 02:30'da yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yeni evli Neslihan Soysal yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 15:03
Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Kişi Öldü, Genç Çift Ayrıldı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Ayrıntıları

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale kara yolu üzerinde meydana geldi. 35 APD 325 plakalı otomobilin sürücüsünün henüz tespit edilemediği bildirildi. İddiaya göre araç, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı ve polisle kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca esnasında söz konusu otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girerek, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi; olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Kaza sonucunda iki araçta bulunan toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 35 APD 325 plakalı araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğuran Samet Eğer yaşamını yitirdi. 17 LP 800 plakalı araçta ise Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybetti; araç sürücüsü Mustafa Soysal yaralandı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aile Bağları ve Kaybın Boyutu

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, anne Feray Akın'ı 2017 yılında Muğla'da Anneler Günü gezisinde trafik kazasında, babasını ise 2020'de kaybettiği öğrenildi. Neslihan Soysal, kazadan 5 ay önce evlendiği eşi Mustafa Soysal ile yeni evli çift olarak hayatını sürdürüyordu; eş Mustafa Soysal kazadan yaralı olarak sağ kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

