Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de 20-27 Ocak'ta düzenlenen jandarma operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:24
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele çerçevesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-27 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 28 şüpheli yakalandı.

Uygulama ve denetimler

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 150 uygulama kapsamında 4 bin 760 şahıs ve bin 232 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, uyuşturucu suçlarına ilişkin tespit edilen şahıslara yönelik olarak 15 adreste adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda, narkotik köpeğinin de katılımıyla 78 personel ile 15 operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Gerçekleştirilen aramalarda; 910 gram kubar esrar, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 91 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milimetre çaplı tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong), 4 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde paketleme ve fişeklemede kullanılan naylon poşet ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli süreç

Operasyonlar neticesinde yakalanan 28 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLŞETİRLEN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLŞETİRLEN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLŞETİRLEN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları