Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele çerçevesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-27 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 28 şüpheli yakalandı.

Uygulama ve denetimler

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) üzerinden icra edilen 150 uygulama kapsamında 4 bin 760 şahıs ve bin 232 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda, uyuşturucu suçlarına ilişkin tespit edilen şahıslara yönelik olarak 15 adreste adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda, narkotik köpeğinin de katılımıyla 78 personel ile 15 operasyon gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Gerçekleştirilen aramalarda; 910 gram kubar esrar, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 91 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 milimetre çaplı tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong), 4 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde paketleme ve fişeklemede kullanılan naylon poşet ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli süreç

Operasyonlar neticesinde yakalanan 28 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLŞETİRLEN OPERASYONLARDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.