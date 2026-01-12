Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama, Piyasa Değeri 7 Milyon TL

Çanakkale'de 5-11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan uyuşturucular ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:30
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon Türk lirası olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi ve 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun kapsamı ve koordinasyon

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 5-11 Ocak tarihleri arasında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen maddeler ve deliller

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 5 kilo 284 gram skunk, 68 gram kokain, 43,52 gram metamfetamin, 39,08 gram esrar, 9,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 242 adet sentetik ecza bulunuyor. Ayrıca uyuşturucu emdirilmiş peçete parçası, 1 adet tabanca ile 6 adet mermi, 20 bin 130 Türk lirası ile 10 euro da ele geçirildi.

Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanıldığı belirlenen 1 araca da el konuldu.

Yasal süreç

Toplamda 36 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 19 şüpheli hakkında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

