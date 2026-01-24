Canik'te Tır Karşı Şeride Geçti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun Canik'te kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçip iki araca çarpması sonucu tır sürücüsü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:39
Canik'te Tır Karşı Şeride Geçti: 1 Ölü, 3 Yaralı

Canik'te Tır Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza ve İlk Bilgiler

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tırın karşı şeride geçerek iki araca çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Çevre Yolu İşgem Kavşağı Otogar istikameti üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Türkmenistan plakalı, demir malzemesi yüklü 5414 TAG plakalı tırı kullanan Türkmenistan uyruklu 61 yaşındaki Allaberdi Hojakov, Çevre yolundan Ordu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 17 AAP 069 plakalı SUV tipi araç ile 55 AST 613 plakalı otomobile çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Çarpmanın etkisiyle SUV araçta bulunan Tolga Sevindik ve Egemen Anıl ile otomobilde bulunan Akın Karakoç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırıldı.

Tırda sıkışan sürücü Allaberdi Hojakov, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hojakov’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

