Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü

Kocaeli Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:26
Kocaeli'de 4 Temmuz Mahallesi'nde ev yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı evde yangın çıktı.

Yangın, 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Yangının henüz bilinmeyen sebeple çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

