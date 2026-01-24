Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü

Kocaeli'de 4 Temmuz Mahallesi'nde ev yangını

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı evde yangın çıktı.

Yangın, 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Yangının henüz bilinmeyen sebeple çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

