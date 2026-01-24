Alanya'da 3 Katlı Binada Yangın Paniği

Alanya Şekerhane Mahallesi'nde 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 19:33
Alanya'da 3 Katlı Binada Yangın Paniği

Alanya'da 3 Katlı Binada Yangın Paniği

Şekerhane Mahallesi'nde 1. kattaki alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Tokuşlar Sokak üzerinde bulunan binanın 1'inci katında başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 3 KATLI BİNANIN 1’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tabanca Bakımı Sırasında Ateş Aldı: 63 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
2
Kocaeli Başiskele'de Dalgıç Kıyafetli Erkek Cesedi Bulundu
3
Şavşat Dereiçi Köyü'nde Ahşap Ev Yangını: Ahmet Uzun'un Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Başakşehir'de Park Halindeki Tır Freni Boşaldı: 5 Araca Çarptı, 2 Araç Kullanılamaz
5
Tarsus'ta Traktör Devrildi: Sürücü Veli Doğan Hayatını Kaybetti
6
Safranbolu'da Direksiyon Başında Fenalaşan Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları