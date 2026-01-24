Alanya'da 3 Katlı Binada Yangın Paniği

Şekerhane Mahallesi'nde 1. kattaki alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Tokuşlar Sokak üzerinde bulunan binanın 1'inci katında başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

